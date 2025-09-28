PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Fliederstraße, Samstag, 27.09.2025, 17:15 Uhr

NORTHEIM (fm) - Fahrt unter Drogeneinfluss

Im Rahmen ihrer Streifenfahrt beschlossen die Polizeibeamten der Polizei Northeim, eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem vor ihnen fahrenden Pkw der Marke Skoda, Modell Fabia, durchzuführen. Das Fahrzeug wurde von einem 41-jährigen Mann aus Bovenden (Landkreis Göttingen) geführt. Aufgrund von Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer und dem Ergebnis eines freiwilligen Drogenvortests erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von THC stand. Ebenfalls räumte der Fahrzeugführer den Konsum von THC ein.

Nach der Blutentnahme wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihm wurde zunächst für 24 Stunden die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

