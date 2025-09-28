PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße, Samstag, 27.09.2025, 10:40 Uhr

NORTHEIM (fm) - Trunkenheit im Verkehr

Im Rahmen ihrer Streifenfahrt beschlossen die Polizeibeamten der Polizei Northeim, eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem vor ihnen fahrenden E-Scooter durchzuführen. Das Kraftfahrzeug wurde von einem 33-jährigen Mann aus Northeim geführt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle nahmen die Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Nach der Blutentnahme wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihm wurde bis zur vollständigen Ausnüchterung die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

