Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

Uslar (eiv). Bodenfelde, Uslarer Straße, 26.09.2025, 10.45 Uhr bis 11.00 Uhr. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wird auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein roter Pkw eines 84-jährigen Bewohner aus Uslar beschädigt. Das geschädigte Fahrzeug stand ordnungsgemäß geparkt neben einem Unterstand für Einkaufswagen. Der Verursacher bzw. die Verursacherin entfernt sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der angerichtete Schaden wird auf 1.000.-EUR geschätzt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Uslar (Tel.: 05571-80060) oder Bodenfelde (Tel.: 05572-948520) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

