Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkohol- und Medikamentenmix gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Westumgehung, Sonntag, 28.09.2025, 21.40 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag gegen 21.40 Uhr meldete ein Zeuge, dass vor ihm ein Auto in Schlangenlinien die Straße Sollingtor in Richtung Westumgehung fahren würde. Durch eine Streife der Polizei Northeim konnte das Auto auf der Westumgehung in Richtung Gallneukircher Kreisel festgestellt werden. Auf das Sondersignal "Stopp Polizei", Hupen oder Handzeichen reagierte der Fahrzeugführer nicht und fuhr in den Kreisverkehr ein. Hier absolvierte er vier Runden und verließ den Kreisel in Richtung Westumgehung. Nach weiteren Anhaltesignalen hielt der Fahrzeugführer das Auto rechtsseitig in einem Feldweg an.

Während der Fahrt konnten durch die Streife Fahrauffälligkeiten wie Schlangenlinien oder wechselnde Geschwindigkeiten festgestellt werden. Bei der Fahrt im Kreisverkehr geriet das Fahrzeug mehrfach auf den Kreisel, ohne einen Unfall zu verursachen. Es kam zu keinem Zeitpunkt zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Bei der Kontrolle vor Ort gab der 62-jährige Mann aus Backnang (Baden-Württemberg) an, dass er keinen Alkohol oder berauschende Mittel konsumiert habe. Ein Atemalkoholtest war trotz mehrfacher Versuche nicht möglich, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. In der Northeimer Dienststelle gab der 62-Jährige an zehn Schmerztabletten und eine Flasche Wein getrunken zu haben. Anschließend wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein des Manns wurde beschlagnahmt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell