Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Allershausen, Ostlandstraße, (Nähe Kulturbahnhof), zwischen Donnerstag, dem 25.09.2025, 09:00 Uhr und Sonntag, dem 28.09.2025, 12:16 Uhr. Bislang unbekannte Täter drangen, durch Aufhebeln eines Fensters, in ein Einfamilienhaus eines 87- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil ein und durchwühlten mehrere Räume. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

