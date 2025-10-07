PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Brand eines Gästebuchs in der evangelisch-lutherischen Kirche

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es in der evangelisch-lutherischen Kirche zu Fürstenau in der St.-Georg-Straße zu einem kleineren Brand. Ein Kirchenbesucher bemerkte beim Betreten Kirchengebäudes Rauch im Eingangsbereich und entdeckte, dass das dort ausliegende Gästebuch brannte.

Der Zeuge reagierte geistesgegenwärtig und brachte den Tisch mit dem brennenden Buch ins Freie und löschte die Flammen mithilfe von Wasser aus einem nahegelegenen Brunnen. Durch das schnelle und umsichtige Handeln konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Kirchenmobiliar verhindert werden. Das Gästebuch und der Tisch, auf dem das Gästebuch stand, wurden jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die freiwillige Feuerwehr aus Fürstenau war im Anschluss mit der Belüftung des Kirchengebäudes beauftragt. Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Verursachern geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bersenbrück unter 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 10:21

    POL-OS: Holdorf/BAB1: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der BAB 1

    Osnabrück (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der BAB1 zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen-Vörden und Holdorf. Eine 26-Jährige aus Vechta befuhr mit ihrem Renault den mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Bremen, als sie einen vor ihr fahrenden Sattelzug überholen wollte. Dabei übersah sie ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:55

    POL-OS: Osnabrück: Körperlicher Angriff in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Sonntagabend hielt sich das 17-jährige weibliche Opfer gemeinsam mit einer Bekannten gegen 20:15 Uhr auf dem Schulhof der Domschule auf, als es von zwei bislang unbekannten Tätern aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus körperlich angegriffen wurde. Die Täter entwendeten im weiteren Verlauf eine Musikbox und flüchteten fußläufig in ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:41

    POL-OS: Bramsche: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Sonntagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schubertstraße eingebrochen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer und flüchteten anschließend mit bislang unbekannter Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren