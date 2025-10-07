Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Brand eines Gästebuchs in der evangelisch-lutherischen Kirche

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es in der evangelisch-lutherischen Kirche zu Fürstenau in der St.-Georg-Straße zu einem kleineren Brand. Ein Kirchenbesucher bemerkte beim Betreten Kirchengebäudes Rauch im Eingangsbereich und entdeckte, dass das dort ausliegende Gästebuch brannte.

Der Zeuge reagierte geistesgegenwärtig und brachte den Tisch mit dem brennenden Buch ins Freie und löschte die Flammen mithilfe von Wasser aus einem nahegelegenen Brunnen. Durch das schnelle und umsichtige Handeln konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Kirchenmobiliar verhindert werden. Das Gästebuch und der Tisch, auf dem das Gästebuch stand, wurden jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die freiwillige Feuerwehr aus Fürstenau war im Anschluss mit der Belüftung des Kirchengebäudes beauftragt. Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Verursachern geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bersenbrück unter 05439/9690.

