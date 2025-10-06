PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schubertstraße eingebrochen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer und flüchteten anschließend mit bislang unbekannter Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/ 94530 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

