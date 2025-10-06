PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Verkehrsunfallflucht- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen, den 29.09.2025,gegen 06:50 Uhr, ereignete sich in Quakenbrück ein Verkehrsunfall, bei dem sich der mutmaßliche Verursacher anschließend von der Unfallstelle entfernte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Quakenbrück die Jahnstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich zur Von-Steuben-Allee kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrer eines silbernen Pedelecs.

Der E-Scooter-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pedelec-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Der bislang unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 70 Jahre alt - kurze Haare / nahezu Glatze - schwarze Jacke - graue Jogginghose

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Pedelec-Fahrer geben können, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439 / 9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

