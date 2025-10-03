Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K158 (Korrektur)

Osnabrück (ots)

In einer ersten Pressemeldung wurde berichtet, dass eine 33-Jährige mit ihrem Golf die Kreisstraße in Fahrtrichtung Bersenbrück befuhr. Dabei handelt es sich um eine Fehlinformation.

Richtig ist, dass die Frau mit ihrem Golf aus Bersenbrück kam und in Richtung Nortrup fuhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell