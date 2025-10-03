PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OS: Ankum: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K158 (Korrektur)

Osnabrück (ots)

In einer ersten Pressemeldung wurde berichtet, dass eine 33-Jährige mit ihrem Golf die Kreisstraße in Fahrtrichtung Bersenbrück befuhr. Dabei handelt es sich um eine Fehlinformation.

Richtig ist, dass die Frau mit ihrem Golf aus Bersenbrück kam und in Richtung Nortrup fuhr.

