PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K158

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, kam es auf der Nortruper Straße (K158) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 27-Jähriger sein Leben verlor.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Golf die Kreisstraße in Fahrtrichtung Bersenbrück. Ein 27-Jähriger war zur gleichen Zeit in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 33-Jährige auf einem geradlinigen Streckenabschnitt in den Gegenverkehr. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Pkw erheblich beschädigt und kamen entgegen ihrer ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stillstand. Der 27-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Trotz sofortiger Rettungsversuche kam jede Hilfe zu spät, der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 33-Jährige wurde ebenfalls eingeklemmt und schwerstverletzt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die K158 mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 14:50

    POL-OS: Osnabrück/Wüste - Polizeieinsatz an der Rehmstraße

    Osnabrück (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 13.15 Uhr kam es im Bereich der Rehmstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen gerieten mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei wurden insgesamt drei Personen - eine Frau und zwei Männer - mutmaßlich leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Im Zuge der polizeilichen ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:16

    POL-OS: Bissendorf/Natbergen: Lexus in der Fritz-Reuther-Straße gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in der Fritz-Reuther-Straße ein Lexus gestohlen. Der schwarze Vollhybrid vom Typ UX250h war zuvor vor einem Haus an der Ecke zur Jeggener Straße verschlossen abgestellt worden. Ersten Erkenntnissen nach wurde das Fahrzeug zwischen 0.10 Uhr und 0.30 Uhr auf unbekannte Art geöffnet und anschließend ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 13:27

    POL-OS: Melle: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich Unbekannte zwischen 01:40 und 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt an der Graf-Stolberg-Allee unweit zum Selhofer Weg. Die Täter entwendeten aus dieser unter anderem Werkzeug und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Melle unter 05422/92260 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren