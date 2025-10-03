Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K158

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, kam es auf der Nortruper Straße (K158) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 27-Jähriger sein Leben verlor.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Golf die Kreisstraße in Fahrtrichtung Bersenbrück. Ein 27-Jähriger war zur gleichen Zeit in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 33-Jährige auf einem geradlinigen Streckenabschnitt in den Gegenverkehr. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Pkw erheblich beschädigt und kamen entgegen ihrer ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stillstand. Der 27-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Trotz sofortiger Rettungsversuche kam jede Hilfe zu spät, der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 33-Jährige wurde ebenfalls eingeklemmt und schwerstverletzt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die K158 mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell