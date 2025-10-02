PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wüste - Polizeieinsatz an der Rehmstraße

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13.15 Uhr kam es im Bereich der Rehmstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen gerieten mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei wurden insgesamt drei Personen - eine Frau und zwei Männer - mutmaßlich leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen fahndeten die Einsatzkräfte zunächst nach einem flüchtigen Beteiligten. Diese Fahndung ist inzwischen abgeschlossen. Es befinden sich keine Personen mehr auf der Flucht. Am Einsatzort wurden Patronenhülsen aufgefunden, die nach derzeitigen Erkenntnissen einer Schreckschuss- oder Gaspistole zugeordnet werden könnten. Schussverletzungen bei den Beteiligten wurden nicht festgestellt. Die Hintergründe des Geschehens sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Nach bisherigem Kenntnisstand bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte Dritte. Einrichtungen in der näheren Umgebung, darunter ein Altenzentrum sowie eine Kindertagesstätte, waren nicht betroffen. Die Polizei Osnabrück bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 13:16

    POL-OS: Bissendorf/Natbergen: Lexus in der Fritz-Reuther-Straße gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in der Fritz-Reuther-Straße ein Lexus gestohlen. Der schwarze Vollhybrid vom Typ UX250h war zuvor vor einem Haus an der Ecke zur Jeggener Straße verschlossen abgestellt worden. Ersten Erkenntnissen nach wurde das Fahrzeug zwischen 0.10 Uhr und 0.30 Uhr auf unbekannte Art geöffnet und anschließend ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 13:27

    POL-OS: Melle: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich Unbekannte zwischen 01:40 und 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt an der Graf-Stolberg-Allee unweit zum Selhofer Weg. Die Täter entwendeten aus dieser unter anderem Werkzeug und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Melle unter 05422/92260 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 10:29

    POL-OS: Osnabrück: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Dienstagvormittag befuhr eine 25-jährige Radfahrerin gegen 10:40 Uhr die Meller Straße in Richtung stadtauswärts und wollte nach links in die Klöntrupstraße abbiegen. Dazu ordnete sie sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein. Ein entgegenkommender blauer Pkw, vermutlich ein BMW oder Audi mit dem Teilkennzeichen OS-T????, setzte den rechten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren