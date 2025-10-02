Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wüste - Polizeieinsatz an der Rehmstraße

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13.15 Uhr kam es im Bereich der Rehmstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen gerieten mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei wurden insgesamt drei Personen - eine Frau und zwei Männer - mutmaßlich leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen fahndeten die Einsatzkräfte zunächst nach einem flüchtigen Beteiligten. Diese Fahndung ist inzwischen abgeschlossen. Es befinden sich keine Personen mehr auf der Flucht. Am Einsatzort wurden Patronenhülsen aufgefunden, die nach derzeitigen Erkenntnissen einer Schreckschuss- oder Gaspistole zugeordnet werden könnten. Schussverletzungen bei den Beteiligten wurden nicht festgestellt. Die Hintergründe des Geschehens sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Nach bisherigem Kenntnisstand bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte Dritte. Einrichtungen in der näheren Umgebung, darunter ein Altenzentrum sowie eine Kindertagesstätte, waren nicht betroffen. Die Polizei Osnabrück bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell