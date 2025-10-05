Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mehrere Fahrzeuge in der Wilhelmstraße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es zwischen 20:30 und 06:30 Uhr in der Wilhelmstraße in Osnabrück zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stachen die bislang unbekannten Täter die Reifen von mindestens drei PKW, darunter Fahrzeuge der Marken VW, Audi und Nissan, ein. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2115 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell