PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mehrere Fahrzeuge in der Wilhelmstraße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es zwischen 20:30 und 06:30 Uhr in der Wilhelmstraße in Osnabrück zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stachen die bislang unbekannten Täter die Reifen von mindestens drei PKW, darunter Fahrzeuge der Marken VW, Audi und Nissan, ein. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2115 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 08:39

    POL-OS: Ankum: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K158 (Korrektur)

    Osnabrück (ots) - In einer ersten Pressemeldung wurde berichtet, dass eine 33-Jährige mit ihrem Golf die Kreisstraße in Fahrtrichtung Bersenbrück befuhr. Dabei handelt es sich um eine Fehlinformation. Richtig ist, dass die Frau mit ihrem Golf aus Bersenbrück kam und in Richtung Nortrup fuhr. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Jannis Gervelmeyer ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 08:22

    POL-OS: Ankum: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K158

    Osnabrück (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, kam es auf der Nortruper Straße (K158) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 27-Jähriger sein Leben verlor. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Golf die Kreisstraße in Fahrtrichtung Bersenbrück. Ein 27-Jähriger war zur gleichen Zeit in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 33-Jährige ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:50

    POL-OS: Osnabrück/Wüste - Polizeieinsatz an der Rehmstraße

    Osnabrück (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 13.15 Uhr kam es im Bereich der Rehmstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen gerieten mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei wurden insgesamt drei Personen - eine Frau und zwei Männer - mutmaßlich leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Im Zuge der polizeilichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren