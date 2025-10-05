PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OS: Ankum: Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Fahrrad mit Kinderanhänger gegen 15:40 Uhr die Franz-Dückinghaus-Straße in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße. Plötzlich kam der jungen Frau aus der Samtgemeinde Bersenbrück ein schwarzer PKW entgegen und touchierte sie dabei. Die 20-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und blieb glücklicherweise unverletzt. Das einjährige Kind, welches im Anhänger saß, erlitt jedoch leichte Verletzungen. Nach dem Unfall flüchtete der Autofahrer von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

