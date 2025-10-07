PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Holdorf/BAB1: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der BAB 1

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der BAB1 zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen-Vörden und Holdorf. Eine 26-Jährige aus Vechta befuhr mit ihrem Renault den mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Bremen, als sie einen vor ihr fahrenden Sattelzug überholen wollte. Dabei übersah sie einen auf den linken Fahrstreifen befindlichen Mercedes, welcher mit zwei Männern aus Köln besetzt war. Der 27-jährige Fahrer des Mercedes versuchte nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zwischen ihm und der Renault-Fahrerin zu vermeiden. Folglich kollidierte der Pkw der zwei Männer mit dem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Der 27-jährige Kölner wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein 31-jähriger Beifahrer wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der 27-jährige Fahrer des Sattelzugs und die 26-jährige Renault-Fahrerin blieben unverletzt. Am Sattelzug und am Mercedes entstanden Sachschäden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie den anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen bis ca. 22:15 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

