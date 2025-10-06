Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Körperlicher Angriff in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend hielt sich das 17-jährige weibliche Opfer gemeinsam mit einer Bekannten gegen 20:15 Uhr auf dem Schulhof der Domschule auf, als es von zwei bislang unbekannten Tätern aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus körperlich angegriffen wurde. Die Täter entwendeten im weiteren Verlauf eine Musikbox und flüchteten fußläufig in Richtung Innenstadt / Herrenteichstraße. Das Opfer wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541 / 327-3203 (tagsüber) oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell