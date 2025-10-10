Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Radfahrer kollidiert mit geparktem Pkw und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag, den 02.10.2025, gegen 15:30 Uhr, wurde in der Bramstraße, in der Nähe eines Optikergeschäftes, in Osnabrück ein schwarzer Audi A4 am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Autofahrer etwa 15 Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er frische Schäden an der rechten Fahrzeugseite fest. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Radfahrer mit dem geparkten Auto kollidierte und stürzte. Der Mann gab gegenüber dem Zeugen an, den Unfall der Polizei zu melden, was bislang jedoch nicht geschah. Der Radfahrer wird beschrieben als etwa 45 Jahre alt, ca. 185 cm groß, mit rotbraunem Bart. Er trug ein kurzes Oberteil, eine Radlerhose, einen Helm und eine camouflage farbene Weste. Unterwegs war er mit einem sportlichen Mountainbike. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 an den Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück zu wenden.

