POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Erneuter Trickdiebstahl im betreuten Wohnen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Erneut ist es in Osnabrück zu einem Trickdiebstahl in Einrichtungen für betreutes Wohnen gekommen. Bereits am Mittwoch hatte sich ein Unbekannter gegen 17.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Wohnheim im Stadtteil Schölerberg verschafft und sich gegenüber einer 89-jährigen Bewohnerin als Mitarbeiter der Malteser ausgegeben. In einem unbeobachteten Moment entwendete er das Mobiltelefon und die Geldbörse der Seniorin.

In einem weiteren Fall, der sich ebenfalls am Mittwoch (19 Uhr) in einem betreuten Wohnen in der Innenstadt ereignete, gab sich ein bislang Unbekannter als Mitarbeiter eines Hausnotrufdienstes aus. Unter dem Vorwand, die Notfallknöpfe überprüfen zu müssen, gelangte der Mann in die Wohnung einer 82-jährigen Bewohnerin und entwendete ihre Geldbörse.

Nach Angaben der Geschädigten wurde der Täter wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 180 bis 185 cm groß - braune Haare - Cap - dunkelgrüne Jacke - schwarze Hose - schwarze Schuhe

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Taten. Hinweise zu dem beschriebenen Mann oder verdächtigen Beobachtungen nehmen die Ermittler unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor Trickdiebstählen: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. Mitarbeitende von Hilfsdiensten, Handwerksbetrieben oder Behörden können sich immer ausweisen. Im Zweifel sollte die Echtheit des Besuchs telefonisch überprüft werden - am besten über die offizielle Telefonnummer der jeweiligen Einrichtung.

