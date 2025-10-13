PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf -Unbekannte entwenden Äpfel aus Obstplantage - Täter flüchten fußläufig

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 17 Uhr kam es auf einem Obsthof an der Straße In der Wasserfuhr zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennten bislang unbekannte Täter den Zaun einer Apfelplantage und betraten das Gelände, um dort Äpfel zu entwenden. Sie entnahmen mehrere Kilogramm des Obstes, wurden dabei jedoch von einer Zeugin beobachtet. Als die Täter die Zeugin bemerkten, flüchteten sie fußläufig vom Tatort. Ein mutmaßlich von ihnen genutztes Fahrzeug blieb am Ort des Geschehens zurück. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße In der Wasserfuhr in Glandorf gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401-83160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

