Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Einbruch in Pkw - Werkzeug entwendet

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter in Osnabrück-Voxtrup ein Fahrzeug aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet. Der oder die Unbekannten schlugen zwischen 1:30 Uhr und 9:00 Uhr die Heckscheibe eines geparkten Pkw ein, der in der Straße Am Riegelbusch abgestellt war. Anschließend durchsuchten sie das Fahrzeug und nahmen diverses Werkzeug an sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum im Bereich Am Riegelbusch beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203

