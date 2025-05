Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht mit Leichtverletzten Motorradfahrer

Ober-Ramstadt L3099 (ots)

Am Samstag, den 31.05.2025 gegen 08:42 Uhr kam es auf der L 3106 zwischen dem Ober-Ramstädter Stadtteil Rohrbach und der L 3099 ( Schloßmühle ) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Kradfahrer aus Groß-Bieberau leicht verletzt wurde. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam ihm ein silberfarbener Kastenwagen, ähnlich einem VW-Transporter, auf seiner Fahrspur entgegen. Der 17-Jährige musste nach rechts Ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Fahrerin des Kastenwagens, bei der es sich um eine ältere Frau gehandelt haben soll, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

