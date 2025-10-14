Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Unbekannte entwenden Kupferfallrohre vom Rathaus

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen (08.10. bis 09.10.) haben bislang unbekannte Täter etwa 20 Meter Kupferfallrohre vom Rathaus in Bad Iburg entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 10:00 Uhr des Folgetages am Gebäude in der Straße Am Gografenhof. Der oder die Täter machten sich an mehreren Fallrohren zu schaffen und entfernten diese vollständig. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Bad Iburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rathauses beobachtet haben, sich unter 05403-796690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell