PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Unbekannte entwenden Kupferfallrohre vom Rathaus

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen (08.10. bis 09.10.) haben bislang unbekannte Täter etwa 20 Meter Kupferfallrohre vom Rathaus in Bad Iburg entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 10:00 Uhr des Folgetages am Gebäude in der Straße Am Gografenhof. Der oder die Täter machten sich an mehreren Fallrohren zu schaffen und entfernten diese vollständig. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Bad Iburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rathauses beobachtet haben, sich unter 05403-796690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 07:50

    POL-OS: Fürstenau - Verkehrsunfall mit Tiertransporter - Schweine entweichen

    Osnabrück (ots) - Am Montagnachmittag kam es gegen 17:00 Uhr im Ortskern von Fürstenau zu einem Verkehrsunfall, der großes öffentliches Aufsehen erregte. Ein Gliederzug, in dessen Anhänger sich 83 Schweine befanden, befuhr die Settruper Straße (L72) in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Settruper Straße / Parkstraße beabsichtigte der 55-jährige Fahrer, nach ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:49

    POL-OS: Glandorf -Unbekannte entwenden Äpfel aus Obstplantage - Täter flüchten fußläufig

    Osnabrück (ots) - Am Sonntag gegen 17 Uhr kam es auf einem Obsthof an der Straße In der Wasserfuhr zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennten bislang unbekannte Täter den Zaun einer Apfelplantage und betraten das Gelände, um dort Äpfel zu entwenden. Sie entnahmen mehrere Kilogramm des Obstes, wurden dabei jedoch von einer Zeugin beobachtet. ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:59

    POL-OS: Einbruch in Pkw - Werkzeug entwendet

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter in Osnabrück-Voxtrup ein Fahrzeug aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet. Der oder die Unbekannten schlugen zwischen 1:30 Uhr und 9:00 Uhr die Heckscheibe eines geparkten Pkw ein, der in der Straße Am Riegelbusch abgestellt war. Anschließend durchsuchten sie das Fahrzeug und nahmen diverses Werkzeug an sich. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren