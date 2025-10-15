PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W. Exhibitionistische Handlung - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, kam es in der Großen Straße in Dissen zu einer exhibitionistischen Handlung. Zwei junge Frauen im Alter von 17 und 19 Jahren saßen zu diesem Zeitpunkt auf einer Bank in Höhe des Rathauses, als sich hinter ihnen ein bislang unbekannter Mann aufhielt. Von dem Mann gingen auffällige Geräusche aus. Als sich eine der Frauen umdrehte, stellte sie fest, dass der Mann an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Im Anschluss stand der Unbekannte auf und entfernte sich zu Fuß über die Große Straße in Richtung der Feuerwehr. Personenbeschreibung: - Alter: ca. 50 Jahre - Größe: ca. 160 cm - Haare: grau - Bekleidung: blau-schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich bei der Polizei Dissen unter der Telefonnummer 05421 / 931280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

