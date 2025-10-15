Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Unfall mit Hund - Hundehalterin entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend, den 10.10.2025, kam es gegen 22:00 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring zu einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin befuhr den Goethering, als im Kreuzungsbereich zur Heinrich-Heine-Straße ein nicht angeleinter Hund plötzlich die Fahrbahn überquerte. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte die Fahrerin einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern. Am Pkw entstand ein Schaden an der hinteren rechten Tür. Der Hund, bei dem es sich vermutlich um einen Belgischen Schäferhund mit braunem Fell handelte, rannte anschließend davon. Die mutmaßliche Hundehalterin, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe befunden haben soll, entfernte sich ebenfalls vom Ort des Geschehens, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Anfang 20

ca. 165-170 cm groß

dunkle Haare

stark geschminkt

trug einen schwarzen, knielangen Wintermantel, möglicherweise über einem Trainingsanzug.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zur Identität der beschriebenen Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2533 zu melden.

