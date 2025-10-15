Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Weststadt: Diebstahl aus geparktem Auto auf Supermarktparkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes am Kurt-Schumacher-Damm zu einem Diebstahl aus einem geparkten KIA. Zwischen 14.50 Uhr und 15.40 Uhr entwendete ein Unbekannter aus einem verschlossenen Pkw eine Handtasche mit Elektronikartikeln und Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Fahrzeugnutzerin den Wagen auf der Hauptparkfläche vor dem Haupteingang des Marktes abgestellt und sich zum Einkaufen begeben. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass unter anderem ein Laptop sowie rund 100 Euro Bargeld fehlten. Äußere Beschädigungen oder Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen waren zunächst nicht feststellbar. Im weiteren Verlauf bemerkte die Geschädigte mehrere unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto, die offenbar mit ihren Kreditkartendaten getätigt worden waren. Die Karte selbst befand sich weiterhin in ihrem Besitz und wurde zwischenzeitlich gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und Computerbetrugs aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0541/327-3303 oder -2215 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell