POL-OS: Osnabrück- Einbruch in Kirche - Spendenbeutel entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 9.00 Uhr und 17.30 Uhr die Sakristei der St.-Ansgar-Kirche am Nahner Kirchplatz aufgebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang, indem sie eine Holztür zur Sakristei mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufhebelten. Aus dem Raum entwendeten sie einen Spendenbeutel samt Inhalt.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Nahner Kirchplatzes beobachtet haben, sich unter Telefon 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

