POL-OS: Hagen a.T.W.: Einbrüche in Pizzeria und Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch sind eine Pizzeria und ein Wohnhaus ins Visier von Einbrechern geraten. Zwischen 9 Uhr und 10 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Pizzeria an der Natruper Straße, nahe des Prozessionswegs. Aus dem Innern entwendeten sie mehrere Arbeitsmaschinen, Sparschweine sowie Unterlagen und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 17.45 Uhr und 20.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Astrid-Lindgren-Straße. Auch hier durchsuchten die Täter nahezu alle Räume nach Wertsachen, bevor sie unerkannt entkamen. Die Polizei aus Georgsmarienhütte geht derzeit nicht von einem Zusammenhang zwischen den beiden Taten aus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 05401/83160 zu melden.

