Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf Parkplatz von Lebensmittelmarkt - unbekannter Zeuge gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 05.07.2025, in dem Zeitraum zwischen 18.40 Uhr bis 19.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines großen Lebensmittelmarktes in der Robert-Bosch-Straße ein geparkter Ford Fiesta von einem anderen Pkw beschädigt. An dem Ford entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Ein Zeuge beobachtete wohl den Unfallhergang und hinterließ an der Infothek des Marktes eine Notiz zu dem Verursacher. Allerdings sind die Personalien des wichtigen Zeugen hier nicht bekannt. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche auch sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können.

