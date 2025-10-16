Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/ OT Bennien - Verkehrsunfallflucht an Grundschule

Osnabrück (ots)

Zwischen Montagabend, 21.00 Uhr, und Dienstagmorgen, 07.30 Uhr, kam es auf der Straße "An den Teichen" in Melle zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden an der Sandhorstschule.

Ein bislang unbekannter Pkw driftete auf dem Parkplatz sowie dem angrenzenden Acker an der Turnhalle und kam dabei von der Fahrbahn ab. Mindestens einmal kollidierte das Fahrzeug mit der Wand der Turnhalle. Durch den Unfall wurden zwei Stellen des Außenputzes sowie ein Mülleimer beschädigt. Zudem wurde das Vordach am Eingang in Mitleidenschaft gezogen.

Das Auto entfernte sich anschließend unerlaubt in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die Hinweise auf den Fahrzeugführer oder das Fahrzeug selbst geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05422-92260 bei der Polizei Melle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell