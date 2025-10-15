POL-BI: Einsatz Schloßhofstraße - Umweltsünder gesucht

Polizei Bielefeld

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstagabend, 14.10.2025, warf ein Radfahrer einen aufgeplatzten Farbeimer in ein Gebüsch und fuhr davon. Aufgrund der aufwendigen Reinigungsarbeiten musste die Kreuzung Schloßhofstraße und Weststraße gesperrt werden.

Die Feuerwehr meldete gegen 19:55 Uhr der Polizei Leitstelle eine Gefahrenstelle auf der Schloßhofstraße. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte an der Kreuzung Weststraße und Teichstraße einen großen Farbfleck auf der Fahrbahn fest. Durch den Fahrzeugverkehr war die weiße Farbschicht, circa 2 cm dick, bereits bis an die Jöllenbecker und Arndtstraße getragen worden. Die Fahrbahn wurde gesperrt, bis die Verunreinigung gegen 21:50 Uhr durch die Feuerwehr fachgerecht beseitigt worden war. Ein Zeuge teilte den Polizisten mit, dass ein Fahrradfahrer den Farbeimer im Kreuzungsbereich verloren hätte. Den aufgeplatzten Eimer warf der Mann bei Ansprache durch den Zeugen in ein Gebüsch und fuhr davon.

Der Zeuge beschrieb den Täter als 40 bis 50 Jahre alt, mit kurzen Haaren sowie bekleidet mit einer roten Jacke und einer schwarzen Hose. Er fuhr ein Herrenfahrrad.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ist eingeleitet und wird bei der Stadt Bielefeld bearbeitet werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0521-51-0 an das Umweltamt Bielefeld zu wenden.

