PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einsatz Schloßhofstraße - Umweltsünder gesucht

POL-BI: Einsatz Schloßhofstraße - Umweltsünder gesucht
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstagabend, 14.10.2025, warf ein Radfahrer einen aufgeplatzten Farbeimer in ein Gebüsch und fuhr davon. Aufgrund der aufwendigen Reinigungsarbeiten musste die Kreuzung Schloßhofstraße und Weststraße gesperrt werden.

Die Feuerwehr meldete gegen 19:55 Uhr der Polizei Leitstelle eine Gefahrenstelle auf der Schloßhofstraße. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte an der Kreuzung Weststraße und Teichstraße einen großen Farbfleck auf der Fahrbahn fest. Durch den Fahrzeugverkehr war die weiße Farbschicht, circa 2 cm dick, bereits bis an die Jöllenbecker und Arndtstraße getragen worden. Die Fahrbahn wurde gesperrt, bis die Verunreinigung gegen 21:50 Uhr durch die Feuerwehr fachgerecht beseitigt worden war. Ein Zeuge teilte den Polizisten mit, dass ein Fahrradfahrer den Farbeimer im Kreuzungsbereich verloren hätte. Den aufgeplatzten Eimer warf der Mann bei Ansprache durch den Zeugen in ein Gebüsch und fuhr davon.

Der Zeuge beschrieb den Täter als 40 bis 50 Jahre alt, mit kurzen Haaren sowie bekleidet mit einer roten Jacke und einer schwarzen Hose. Er fuhr ein Herrenfahrrad.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ist eingeleitet und wird bei der Stadt Bielefeld bearbeitet werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0521-51-0 an das Umweltamt Bielefeld zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 10:15

    POL-BI: Bielefelder durchschaut Betrüger

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Gadderbaum- Ein Bielefelder durchschaute am Sonntag, 12.10.2025, einen Täter, der versuchte, ihn mit falschen Personaldaten zur Herausgabe seiner Daten zu bewegen und damit um sein Geld zu bringen. Ein 67-jähriger Bielefelder hatte auf einem Internet-Portal einen PKW zum Verkauf inseriert. Auf sein Inserat meldete sich am Sonntag, 12.10.2025, ein Interessent, der den angegebenen ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:35

    POL-BI: Parkunfall ohne Führerschein

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld - Mitte- Am Samstag, 11.10.2025, verursachte ein PKW-Fahrer einen Unfall beim Einparken. Er besaß keinen Führerschein und war angetrunken. Ein Gruppenwagen der Bereitschaftspolizeihundertschaft der Polizei Bielefeld befuhr gegen 17:15 Uhr die Herbert-Hinnendahl-Straße in Richtung Willy-Brandt-Platz. Unmittelbar vor dem Polizeifahrzeug beabsichtigte ein Audi-Fahrer in eine der Parkbuchten ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 13:00

    POL-BI: U-Haft: Zahlreiche Autos aufgebrochen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter 53-jähriger Mann wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag, 14.10.2025, auf frischer Tat ertappt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er über 30 Autos aufgebrochen hat. Gegen 03:00 Uhr wachte ein Anwohner der Josefstraße auf, als er das Zerschlagen von Glas hörte. Auf der Straße sah er einen Mann, der die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen hatte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren