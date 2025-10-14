PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft: Zahlreiche Autos aufgebrochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter 53-jähriger Mann wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag, 14.10.2025, auf frischer Tat ertappt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er über 30 Autos aufgebrochen hat.

Gegen 03:00 Uhr wachte ein Anwohner der Josefstraße auf, als er das Zerschlagen von Glas hörte. Auf der Straße sah er einen Mann, der die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen hatte und informierte die Polizei.

Beim Eintreffen der alarmierten Beamten hatte der Dieb bereits einen Opel Insignia an der August-Bebel-Straße, in Höhe Brökerstraße, aufgebrochen. Der polizeibekannte, wohnungslose und drogenabhängige 53-jährige Mann versuchte vergeblich zu flüchten. Die Beamten hielten ihn fest und stellten bei der Durchsuchung seines mitgeführten Beutels ein Aufbruchwerkzeug und mutmaßliches Diebesgut sicher.

Die Polizisten stellten insgesamt fünf Autos fest, an denen eine Seitenscheibe eingeschlagen war. Es handelt sich um einen Opel Insignia, einen Dacia Duster, zwei VW Golf und einen Fiat 500.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 prüfen derzeit zudem, ob der Dieb für rund 30 weitere Autoaufbrüche im Bielefelder Westen verantwortlich sein könnte.

Der 53-Jährige mit deutscher Staatsbürgerschaft wurde am Dienstag, 14.10.2025, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

