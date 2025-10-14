Polizei Bielefeld

POL-BI: Ablenkungsmanöver erfolgreich - Trickdieb erbeutet Portemonnaie

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brake- Am Montag, 13.10.2025, lenkte ein Täter einen Bielefelder nach dessen Bankbesuch ab und stahl ihm die Geldbörse. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 83-jähriger Bielefelder hob in einer Bank an der Braker Straße, zwischen der Rügener Straße und dem Kerksiekweg gelegen, Geld ab. Als er gegen 11:00 Uhr die Filiale verließ und in seinen auf dem Parkplatz stehenden PKW stieg, legte er das Portemonnaie mit dem abgehobenen Geld auf den Beifahrersitz. Darüber legte er einen Schnellhefter, so dass die Geldbörse nicht zu sehen war.

Ein Unbekannter klopfte an das Beifahrerfenster, sprach den Bielefelder an und deutete angebliche Probleme mit den Fahrzeugreifen an. Obwohl der Fahrer ihn aufforderte, zu gehen, öffnete der Mann die Beifahrertür und redete weiter auf sein Opfer ein. Dabei entwendete er, von dem Bielefelder unbemerkt, dessen Geldbörse und entfernte sich schließlich in unbekannte Richtung. Nach einigen Minuten bemerkte der Bielefelder den Diebstahl.

Das Opfer beschrieb den Täter als südländisch aussehend, ungefähr 20 bis 25 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß. Er war mit einem mittelblauen Sweatshirt und mittelblauer Jeanshose gekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

