POL-BI: Ruckartige Drogenfahrt beendet
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Hillegossen- Polizisten erwischten am Montagabend, 13.10.2025, einen PKW-Fahrer, der keinen Führerschein besaß und unter Drogen stand.
Eine Streifenwagenbesatzung fuhr um 22:10 Uhr, hinter einem 3er BMW, von der Breslauer Straße auf die Detmolder Straße auf. Aufgrund der abrupten Fahrweise des BMW-Fahrers folgten sie diesem bis zum Lipper Hellweg, wo sie das Fahrzeug zur Verkehrskontrolle anhielten. Der 38-jährige Fahrer aus Bielefeld gestand den Beamten, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein und den PKW seiner Freundin ohne deren Wissen zu nutzen. Während des Gesprächs entstand bei den Polizisten der Verdacht, dass der 38-Jährige vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Der Bielefelder räumte ein, vor drei Tagen Amphetamine zu sich genommen zu haben. Der folgende Drogen-Vortest verlief positiv.
Der BMW verblieb am Anhalteort und der Fahrzeugschlüssel wurde der Halterin übergeben. Ein Arzt entnahm dem Bielefelder im Krankenhaus eine Blutprobe und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
