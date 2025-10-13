PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Räubertrio erbeutet geringen Bargeldbetrag

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Drei Unbekannte sollen in der Nacht von Freitag, 10.10.2025, auf Samstag, einen Mann in der Wilhelmstraße ausgeraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem ein 24-jähriger Bielefelder auf dem Kesselbrink Alkohol und Marihuana konsumiert hatte, begab er sich gegen 00:00 Uhr auf den Nachhauseweg. Er ging über die Wilhelmstraße in Richtung Jahnplatz, wo ihn drei Männer stoppten und die Herausgabe von Geld forderten. Der alkoholisierte Bielefelder glaubte, im Rücken ein Messer zu spüren, welches ihm einer der Unbekannten gegen den Rücken gedrückt haben soll. Er übergab den Tätern etwas Bargeld und setzte seinen Weg fort.

Der Bielefelder beschrieb die Täter als 26 bis 27 Jahre alt und größer als 170 cm. Einer soll schwarzes Haar haben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

