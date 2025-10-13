Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Unfallfahrer flüchtet zu Fuß von der A 33

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 33- Bad Wünnenberg- Haaren- Nach einem Unfall in den frühen Stunden des Samstags, 11.10.2025, entfernten sich zwei PKW-Insassen zu Fuß von der A 33 im Bereich des Autobahnkreuzes Bad Wünnenberg Haaren und ließen ihr nicht mehr fahrbereites Fahrzeug zurück.

Der Fahrer eines Ford Focus mit Osnabrücker Kennzeichen fuhr gegen 01:30 Uhr auf der A 33 in Richtung Brilon. Im Bereich des Autobahnkreuzes Bad Wünnenberg Haaren bemerkte ein hinter dem Ford fahrender Autofahrer, dass der Fahrer Schlangenlinien fuhr. Kurz darauf fuhr der Focus-Fahrer auf die Schutzplanke zu und kollidierte mit dieser. Der PKW blieb nicht mehr fahrbereit stehen.

Der Zeuge hielt an, um Hilfe zu leisten. Er sah, dass der Fahrer und Beifahrer torkelnd ausstiegen und nahm Alkoholgeruch wahr. Als der Zeuge sich zu einem weiteren dazukommenden Ersthelfer umdrehte, nutzten dies die Insassen und flüchteten über die Fahrbahn der Richtungsfahrbahn Osnabrück in das dortige Gebüsch.

Eine Fahndung unter Einbeziehung eines Diensthundes blieb erfolglos. Ein Abschleppwagen transportierte den sichergestellten Ford ab.

Die Zeugen beschrieben den Fahrer als osteuropäisch aussehend, etwa 175 bis 180 cm groß, dick, mit dunklen kurzen Haaren und einem runden Gesicht. Er war mit einem grauen Pullover und grauer Jogginghose bekleidet.

Der osteuropäisch aussehende Beifahrer soll sehr dick, etwa 185 cm groß sein sowie dunkle Haare und ein dunkles T-Shirt getragen haben.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell