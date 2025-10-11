Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Lippe - MK "Dose"

Bielefeld (ots)

KK / Bielefeld / Bad Salzuflen / Lippe - Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen, nachdem am Freitagnachmittag, 10.10.2025, ein schwer verletzter 37-jähriger Bad Salzuflener an der Werler Straße gemeldet wurde. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Nach dem mutmaßlichen Tatverdächtigen wird mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

Einsatzkräfte der Polizei eilten gegen 16:10 Uhr zu dem 37-Jährigen und stellten mehrere Stich- und Schnittverletzungen fest. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten den Mann notärztlich. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst bestand akute Lebensgefahr.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kannten sich Opfer und Täter bereits vor der Tatausführung. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Festnahme des 39-jährigen mutmaßlichen Tatverdächtigen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Detmold ordnete die Öffentlichkeitsfahndung an. Mit dem Lichtbild des Tatverdächtigen bittet die Polizei um Hinweise zu dessen Aufenthaltsort.

Fotos zu dem Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/182899

Die Polizei warnt: Möglicherweise ist der Tatverdächtige bewaffnet. Treten Sie nicht an die Person heran. Wählen Sie unbedingt den polizeilichen Notruf.

Neben den Fahndungsmaßnahmen wurde zur Durchführung der weiteren Ermittlungen eine Mordkommission eingerichtet.

Die Mordkommission "Dose" des Polizeipräsidiums Bielefeld wird durch Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz geleitet. Das Ermittlerteam setzt sich aus Beamten der Polizei Bielefeld und der Polizei Lippe zusammen.

Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Mordkommission zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell