POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Minden - MK Adel

SI / Bielefeld / Minden-Lübbecke / Minden - Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen, nachdem am späten Mittwoch, 08.10.2025, ein 23-jähriger Mindener mit einem Messer an der Lübbecker Straße lebensgefährlich verletzt worden war.

Das schwerverletzte Opfer hatte sich gegen 23:45 Uhr zu einem Grundstück am Askanierweg begeben und von dort aus selbständig den Rettungsdienst verständig. Auch ein Anwohner wurde auf den Verletzten aufmerksam und meldete sich bei der Polizei.

Mindener Polizisten eilten zu dem 23-Jährigen und stellten mehrere Stich- und Schnittverletzungen bei ihm fest. Von den hinzugerufenen Rettungskräften wurde der Mann notärztlich versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es bestand zunächst akute Lebensgefahr.

Vor Ort hatte der 23-Jährige den Beamten mitgeteilt, dass er von mehreren Männern angegriffen worden sei.

Neben den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde eine Mordkommission aus Bielefelder und Mindener Kriminalbeamten eingerichtet.

Das Ermittlerteam gewann Erkenntnisse darüber, dass dem Messerangriff eine weitere körperliche Auseinandersetzung vorausgegangen war. Ein 27-jähriger Mindener wurde bei der Tat gegen 22:00 Uhr schwer verletzt und in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Das spätere Opfer soll in diese Tat involviert gewesen sein.

Im weiteren Verlauf des Abends wurde der 23-jährige Mindener vor einem Schnellrestaurant an der Lübbecker Straße von mehreren Tätern aufgesucht und lebensgefährlich verletzt. Die Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt dauern an.

Hinweise zu der Auseinandersetzung an der Lübbecker Straße nimmt die Mordkommission Adel unter der 0521/545-0 entgegen.

