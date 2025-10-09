PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Derzeit Sperrung A 33 in Richtung Brilon

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 33- Gütersloh- Stukenbrock Senne- Sennelager- Nach einem Unfall ist aktuell, 09.10.2025, die A 33 zwischen den Anschlussstellen Stukenbrock Senne und Sennelager in Richtung Brilon gesperrt. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Auffahrunfall gegen 14:10 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen. Dabei wurde das Vorausfahrende Fahrzeug durch den Aufprall auf den linken Fahrstreifen geschleudert und kam dort auf dem Dach liegend zum Stillstand, während der Auffahrende PKW mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte. Zwei Personen erlitten dabei Verletzungen.

Aktuell sind an der Unfallstelle die Fahrspuren in Richtung Brilon für die Unfallaufnahme und Bergung gesperrt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

