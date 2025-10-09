Polizei Bielefeld

POL-BI: Ohne Endschalldämpfer und Führerschein unterwegs

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Mitte - Ein Motorradpolizist des Verkehrsdienstes stoppte am Dienstag, 07.10.2025, einen Peugeot Fahrer, der trotz eines defekten Auspuffs auf der Heeper Straße unterwegs war.

In Höhe der Herman-Delius-Straße hielt der Beamte den Peugeot 206 gegen 08:00 Uhr an. Das Auto war ihm zuvor stadteinwärts fahrend mit übermäßig lautem Geräuschpegel aufgefallen.

Der 22-jährige Fahrer zeigte bei der Kontrolle einen Ausweis und keinen Führerschein vor. Das bulgarische Dokument habe der Bielefelder verloren. Ermittlungen bezüglich der Fahrerlaubnis führten zu keinem Ergebnis, so dass der 22-Jährige nun verdächtigt wird, keine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Um den fehlenden Endtopf hatte sich der Autofahrer bereits gekümmert - ein neues Exemplar präsentierte er im Kofferraum. Allerdings war er nicht in eine Werkstatt, sondern mit seinen Kindern unterwegs.

Weil der Verkehrspolizist dem 22-Jährigen die Weiterfahrt untersagte, erschien ein Freund des Fahrers und übernahm den Pkw. Neben dem Fahrer wurde auch der Halter des Fahrzeugs angezeigt und aufgefordert, den Fahrzeugmangel umgehend zu beheben.

