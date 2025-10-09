PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor Computerbetrügern

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Betrüger gelangten am Dienstag, 07.10.2025, über den Zugriff auf den Computer an das Geld ihres Opfers.

Eine Bielefelderin saß gegen 15:30 Uhr am Computer, als unvermittelt ein Warnton erklang, der Bildschirm rot blinkte und am unteren Rand des Bildschirms eine Telefonnummer erschien. Die 62-Jährige rief diese Nummer an und ihr dortiger Gesprächspartner sicherte ihr seine Unterstützung zu, wenn sie seinen Anweisungen folge. Die Bielefelderin gab anschließend am Computer verschiedene Lizenz-Sicherheitsnummern auf Weisungen des Mannes ein. Als das Gespräch schließlich beendet war, bemerkte die Bielefelderin, dass von ihrem Bankkonto ein Geldtransfer stattgefunden hatte. Sie veranlasste sofort eine Sperrung ihres Kontos und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Achtung: Die Betrüger täuschen Fehlermeldungen vor, um Sie anschließend dazu zu bewegen- für die vermeintliche Problem Behebung - ihnen Zugriff auf Ihren Computer zu verschaffen. Das Ziel der Betrüger ist, Ihre Daten auszuspähen.

Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht von Fehlermeldungen auf ihrem Computer verunsichern! Rufen Sie niemals die Rufnummer aus der Pop-Up-Fehlermeldung an! Gewähren Sie vermeintlichen Support-Mitarbeitern keinen Zugriff auf Ihr Gerät und teilen Sie nicht ihre privaten Daten mit!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 18:20

    POL-BI: Nachtragsmeldung zu einem laufenden Einsatz in Paderborn

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Paderborn - Wie berichtet, erlitt eine Schülerin eines Weiterbildungszentrums am Mittwoch, 08.10.2025, lebensgefährliche Stichverletzungen. Die Polizei benennt weitere Informationen und öffnet ein Hinweisportal für Zeugen. Der Sachverhalt wird als versuchtes Tötungsdelikt eingeordnet. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld, unter Leitung von Kriminalhauptkommissar ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:03

    POL-BI: Die Polizei Bielefeld informiert über einen laufenden Einsatz in Paderborn

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Paderborn - Derzeit läuft ein Polizeieinsatz an einem Weiterbildungszentrum am Fürstenweg in Paderborn. Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurde eine Schülerin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Ein dringend Tatverdächtiger wurde festgenommen. Gegen 13:15 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Paderborn darüber informiert, ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 14:20

    POL-BI: Unfallflüchtiger auf Kennzeichensuche ertappt

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- A 2- Herford- Bad Salzuflen- Am Dienstag, 07.10.2025, erwischten Polizisten einen PKW-Fahrer, der nach einer Unfallflucht knapp vier Stunden später zurückgekommen war, um sein verlorenes Kennzeichen zu suchen. Ein Beamter des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei bemerkte um 09:40 Uhr in der Abfahrt der Anschlussstelle Herford/ Bad Salzuflen an der A 2 in Richtung Hannover einen PKW sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren