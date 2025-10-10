POL-BI: Vermisster 21-Jähriger aufgefunden
Bielefeld (ots)
LR/Bielefeld - Der am 09.10.2025 als vermisst gemeldete 21-Jährige ist am Abend desselben Tages durch Polizeibeamte wohlbehalten angetroffen worden.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Es wird darum gebeten, sein veröffentlichtes Foto und personenbezogene Daten zu löschen.
