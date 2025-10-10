Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Paderborn: MK "Westfale"

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Paderborn - Nachdem eine 27-jährige Frau am Mittwoch, 08.10.2025, durch Messestiche lebensgefährlich verletzt wurde, benennen Staatsanwaltschaft und Polizei weitere Details.

Der Gesundheitszustand der 27-jährigen Frau aus Blomberg hatte sich zunächst nach einer Not-Operation stabilisiert. Dennoch bestand weiterhin Lebensgefahr, da sie sich noch im künstlichen Koma befand. Inzwischen ist sie aus dem künstlichen Koma erwacht und ansprechbar. Eine Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Im Hinweisportal der Polizei NRW sind bislang nur wenige Hinweise eingegangen.

Zeugen werden weiterhin gebeten, Fotos und Videos, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, im Hinweisportal der Polizei NRW hochzuladen: https://nrw.hinweisportal.de/

Meldung vom 09.10.2025, 15:42 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6134715

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell