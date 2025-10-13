POL-BI: Raub an der "Tüte"
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Samstagabend, 11.10.2025, hielt sich ein Bielefelder am Abgang der Stadtbahnhaltestelle Hauptbahnhof, an der Herbert-Hinnendahl-Straße, auf. Unbekannte raubten ihm Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand hielt sich ein 31-jähriger Angehöriger der Drogenszene aus Bielefeld gegen 21:45 Uhr im Bereich der sogenannten "Tüte", auf. Dort geriet er mit drei unbekannten Männern in Streit und wurde von ihnen geschlagen. Dabei raubten sie Bargeld und flüchteten anschließend.
Das Trio soll ein südländisches Erscheinungsbild haben. Ein Täter hatte einen Zopf und trug eine weiße Jacke.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
