Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Hessenweite Sommerkampagne zum Thema Einbruchschutz/Polizei und Bürgermeister beraten und geben Tipps

Bild-Infos

Download

Fürth (ots)

Im Rahmen der landesweiten Sommerkampagne der Polizei Hessen zum Thema Einbruchschutz fand am Mittwoch (02.07.) gemeinsam mit der Gemeinde Fürth in der Ortsmitte ein Beratungstermin an einem eigens dafür aufgestellten Polizei-Präventionsstand statt.

Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Doch während Koffer gepackt und Urlaubspläne geschmiedet werden, wittern Einbrecher ihre Chance. Damit die Erholung nicht durch böse Überraschungen getrübt wird, berieten Kriminalhauptkommissar Michael Fix von der polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen und Polizeihauptkommissarin Annika Netzer (Polizeistation Heppenheim), unterstützt vom Fürther Rathauschef Volker Oehlenschläger, Bürgerinnen und Bürgern mit praktischen Tipps, wie Häuser und Wohnungen auch in der Abwesenheit der Bewohner wirksam geschützt werden können. Denn oft sind es schon einfache Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen. Auch zur richtigen Sicherung von Fahrrädern gab es hilfreiche Hinweise der Profis.

Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für Prävention zu stärken und das Risiko von Einbrüchen während der Urlaubszeit zu minimieren.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sie auf:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell