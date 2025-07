Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt/Lampertheim: Gräber im Visier von Dieben-Polizei sucht Zeugen

Bürstadt/Lampertheim (ots)

Auf Grabschmuck, wie beispielsweise Grabschalen, Statuen und Kreuze aus Bronze und Kupfer hatten es unbekannte Diebe bei ihren Taten auf Friedhöfen in Bürstadt und Lampertheim abgesehen. Die Gegenstände waren angeschraubt, einbetoniert oder professionell angeklebt, was die Kriminellen aber nicht von ihren Diebstählen abhielt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf über 20.000 Euro.

Die Taten auf dem Friedhof in der Mainstraße in Bürstadt wurden in der Zeit zwischen dem 18. und 21. Juni und auf dem Waldfriedhof in der Forsthausstraße in Lampertheim zwischen dem 18. und 19. Juni begangen.

Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

