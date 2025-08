Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit dem Miet-E-Scooter zur Arbeit...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... gefahren ist eine 26-Jährige am 04.08.2025, als sie gegen 13:10 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnten bei der Dame Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen. Ferner gab diese gegenüber den Beamten an, dass sie über das Wochenende Cannabis konsumiert hat. Ein Vortest reagierte letztlich auch positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle informiert.

