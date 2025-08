Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lediglich passiv Drogen aufgenommen...

Lambrecht/ Pfalz (ots)

... hat laut eigenen Angaben ein 22-Jähriger aus Landau/ Pfalz, welcher am 04.08.2025 in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht mit seinem Fiat einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dem jungen Fahrer konnten während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit nämlich Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Hierzu gab der Landauer an, dass er möglicherweise am vergangenen Wochenende Cannabis bei einer Feier passiv aufgenommen habe. Der Fiat-Fahrer musste letztlich seinen Schlüssel einer Bekannten und in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

