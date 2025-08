POL-PDNW: Ohne Führerschein unterwegs

Carlsberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 31.07.2025 gegen 20:00 Uhr, auf Freitag gegen 06:45 Uhr, wurde in eine Gaststätte in der Hintergasse in Carlsberg eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zum Speisesaal, zum Kassenbereich und in die Büroräume. Da, wie heutzutage üblich, keinerlei Bargeld über Nacht in der Kasse lag, wurde nichts entwendet. Die ...

