POL-BI: Parkunfall ohne Führerschein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Mitte- Am Samstag, 11.10.2025, verursachte ein PKW-Fahrer einen Unfall beim Einparken. Er besaß keinen Führerschein und war angetrunken.

Ein Gruppenwagen der Bereitschaftspolizeihundertschaft der Polizei Bielefeld befuhr gegen 17:15 Uhr die Herbert-Hinnendahl-Straße in Richtung Willy-Brandt-Platz. Unmittelbar vor dem Polizeifahrzeug beabsichtigte ein Audi-Fahrer in eine der Parkbuchten der Herbert-Hinnendahl-Straße einzuparken. Dabei touchierte der Audi A 4 einen geparkten Audi A 7 eines 33-jährigen Bielefelders. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 2500 Euro. Die Polizeibeamten stiegen aus, um den Unfall aufzunehmen.

Bei der folgenden Kontaktaufnahme gab der 49-jährige Unfall-Fahrer aus Bielefeld an, seinen Führerschein verloren zu haben. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass gegen ihn ein gültiges Fahrverbot besteht. Im Rahmen des Gesprächs erkannten die Beamten zudem alkoholtypische Ausfallerscheinungen. Ein durchgeführter Alkohol-Vortest verlief positiv. Eine Ärztin entnahm dem 49-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

