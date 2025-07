Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrzeug in Brand geraten

Nordhorn (ots)

Am Montagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, kam es auf dem Heseper Weg in Nordhorn zu einem Fahrzeugbrand. Ein 25-jähriger Fahrer war mit einem VW Crafter unterwegs, als er während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum bemerkte. Geistesgegenwärtig brachte er das Fahrzeug am Fahrbahnrand zum Stehen und verließ es rechtzeitig.

Kurz darauf stand der Motorraum in Flammen. Das Feuer griff auch auf eine angrenzende Grundstücksmauer über. Die alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern.

Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell