Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Fahrzeuge geöffnet und durchwühlt

Mechernich-Antweiler (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10. Oktober (Freitag), gegen 4.30 Uhr, wurden in der Ortschaft Mechernich-Antweiler mehrere unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und von Unbekannten durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren fünf Pkw nicht verschlossen. Die Tatorte befanden sich in den Straßen Kleiner Gähn, Stiftsstraße, Hainbuchenweg, Diethkirchenweg sowie Am Alten Sportplatz. Aus einem Fahrzeug im Hainbuchenweg entwendeten die Unbekannten Zigaretten und Bargeld aus dem Handschuhfach. In einem weiteren Fall wurde im Diethkirchenweg Kleingeld aus dem Pkw entwendet. Bei den Unbekannten soll es sich um zwei Männer handeln. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Person 1: helle Kleidung, schlank, Kappe, Handschuhe Person 2: dunkle Kleidung, schlank Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, Fahrzeuge stets zu verschließen und keine Wertsachen oder Bargeld im Auto zu belassen. Ein Fahrzeug bietet keinen sicheren Aufbewahrungsort.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

